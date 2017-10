Famosos são coringa dos partidos nanicos, diz site

Comunicadores populares de rádio e TV, pastores de igrejas evangélicas e generais do Exército que pregam intervenção militar serão recrutados por nanicos e pequenos partidos para vencer a cláusula de barreira da reforma política promulgada na quarta-feira (4), pelo Congresso. As informações foram divulgadas pelo site DCI (Diário Comércio, Indústria & Serviços) .

De acordo com a reportagem, metade dos 35 partidos políticos com registro podem desaparecer nas próximas eleições por causa dessa novas exigência. Para fugir da degola, terão que recorrer à celebridades campeãs de votos, como o deputado Tiririca (PR-SP), eleito em 2010 com 1,3 milhão de votos e reeleito em 2014, com mais de um milhão de votos, "puxando" cinco outros para a Câmara.

"A área de comunicação encurta caminhos, tem credibilidade e reúne candidatos naturais ", detalhou ao DCI o jornalista e publicitário Levy Fidelix, presidente do nanico Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Ele concorreu ao Planalto nas eleições de 2010 e 2014.

A reportagem afirma que Fidelix sugere ter para a disputa, em São Paulo, um nome forte, de um comunicador conhecido, guardado sigilo sobre o nome. A estratégia será repetida em 15 estados para eleger deputados federais, adiantou Fidelix.

Segundo o DCI, outros nomes serão arregimentados pelo PRTB fora da área de comunicação e entretenimento. Por exemplo, militares de alta patente, com episódios recentes de insubordinação e sem punições de comandos superiores estão nessa lista. Entre eles estão os generais Luiz Eduardo Rocha Paiva, que publicou um artigo no jornal "O Estado de S. Paulo", defendendo a tese da ação dos quartéis; e Antonio Hamilton Mourão, que questionou "por que não derrubar esse troço todo", em palestra em uma loja maçônica, em Brasília, ao comentar os atuais escândalos de corrupção.

"Em vez de cláusula de barreira, deveriam criar a cláusula da roubalheira", complementou Fidelix. O chefe do PRTB, no entanto, admite que os pequenos partidos também estão envolvidos em esquemas de corrupção, como aqueles que atingem as grandes siglas, a exemplo de PT, PMDB e PSDB, que estão entre os denunciados na Operação Lava Jato.

A reportagem destaca que, para restringir o acesso dos partidos a recursos do Fundo Partidário e ao tempo de rádio e TV, a cláusula de barreira tem exigências gradativas até 2030. Só terá direito ao fundo e ao tempo de propaganda a partir de 2019 o partido que tiver recebido ao menos 1,5% dos votos válidos nas eleições de 2018 para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação (9 unidades), com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas. Ou se tiver elegido pelo menos 9 deputados federais em pelo menos 9 unidades da federação.

"A cláusula de barreira fere a Constituição", esbravejou ao DCI o presidente do Partido Social Democrata Cristão (PSDC), o empresário José Maria Eymael. Ele pretende ingressar na próxima semana com ações diretas de inconstitucionalidade contra a reforma política promulgada pelo Congresso.

"Conclamamos todos os partidos a ingressar nessa luta", convidou, detalhando que a ação vai questionar também a criação e a distribuição de recursos do fundo eleitoral bilionário criado para financiar as eleições. "O problema não é o número de partidos, mas sim o número de corruptos", disse.

O DCI prossegue afirmando que, para o jornalista Weiller Diniz, consultor político e vice-presidente da agência de comunicação máquina Cohn&Wolf, sediada e em Brasília, a estratégia dos nanicos e pequenos partidos para as próximas as próximas eleições aponta o fiasco da reforma política.

"Usaram um band-aid para estancar uma hemorragia. Até o ponto positivo, a cláusula de barreira, pode servir de estuário para celebridades, comuns na era digital. As nanolegendas continuarão a ser de aluguel. Só que agora ampliaram o mercado de potenciais inquilinos, sabe-se se lá a que preço."

A reportagem conclui afirmando que já, o cientista político Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, é otimista. Avalia que a cláusula de barreira não vai ampliar o fenômeno Tiririca. Ao contrário, formará melhores quadros para conquistar os votos dos eleitores. "O objetivo é gerar um circulo virtuoso que vai evitar a fragmentação partidária e que cada deputado crie um partido que vire propriedade dele", avaliou Caldas.