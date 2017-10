'Express': Braxit? Estados do Sul do Brasil pedem separação

Matéria publicada nesta segunda-feira (9) pelo diário britânico The Express destaca movimento separatista do Sul do Brasil.

Segundo a reportagem o Brasil vive um movimento bem semelhante a votação da Catalunha, já que o referendo não é oficial, não é juridicamente vinculativo e é tratado por todos os lados como puramente experimental.

Mas o movimento secessionista "O Sul é o meu país", mesmo sendo um referendo não oficial desperta interesse real, afirma Express.

O líder Celso Deucher disse que eles esperavam que três milhões de pessoas fossem para os postos de votação em mais de 1.000 municípios. Os eleitores culparam a corrupção e a tributação desigual pelo aumento do movimento, destaca Express.

Um deles disse: "Nossa nação atingiu um nível dramático de desordem política que é impossível consertar.

"Queremos livrar-se de Brasília, o Brasil atingiu o ápice da corrupção".

Outro, ecoando reivindicações semelhantes às da próspera Catalunha, disse que o dinheiro era cerne da questão.

Um deles disse: "Se você olhar para os seis ou sete estados acima de nós, eles não dão o que os três estados do sul dão em tributação.

"Proporcionalmente, eles têm o mesmo número de votos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

"Se você ouve o acento da legislatura política do Brasil, é um país do nordeste".

O Brasil também está lutando para lidar com uma onda de crime em todo o país - além de um referendo historicamente devastador, afirma Express.

Este é apenas o mais recente referendo de simulação que ocorre na secessão do sul, acrescenta o noticiário.

Outro ocorreu em outubro passado, com 616.917 votos. De acordo com os organizadores, 95 por cento votaram SIM para um novo país composto pelos três estados - embora a participação tenha sido inferior a três por cento, finaliza.

