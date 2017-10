Haddad usa frase de Alckmin para ironizar ataque de Doria

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) ironizou, neste domingo (8), a declaração do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), que havia atribuído à herança financeira do petista a queda em dez pontos de sua aprovação no Datafolha. Haddad usou uma frase do governador Geraldo Alckmin (PSDB): "Eu aprendi com o pai de um conhecido meu, que no dia de hoje deve estar muito feliz, que, quando não puder falar bem, é melhor não dizer nada", disse Haddad à Folha.

O ex-prefeito faz menção a uma declaração de Alckmin à Rádio Bandeirantes, no mês passado. Na ocasião, Alckmin havia sido questionado se ele havia incômodo por ter sido padrinho da carreira política de Doria, em 2016. Hoje, ambos travam uma batalha interna no PSDB para a escolha do candidato para as eleições presidenciais de 2018. "Uma vez o meu pai me falou: 'Lembre-se sempre de Santo Antônio de Pádua. Quando não puder falar bem, não fale nada'", disse, na ocasião, o governador.

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (8) mostra que o prefeito de São Paulo, João Doria, viu a aprovação da sua administração despencar quase dez pontos. Este foi o primeiro levantamento feito após a intensificação de sua articulação visando a candidatura presidencial do PSDB em 2018.

O tucano tem 32% de aprovação, 40% de avaliação regular e 26% de rejeição. Pela primeira vez, a avaliação regular supera a positiva desde que sua gestão começou, em janeiro. Há quatro meses, Doria tinha 41% de ótimo/bom, 22% de ruim/péssimo e 34% de regular.

Paulistanos preferem Alckmin na Presidência

A pesquisa mostra ainda que os paulistanos preferem o governador Geraldo Alckmin como o candidato à Presidência pelo PSDB em 2018. Para 45%, ele é o melhor nome. Já 31% apontam o prefeito João Doria como o preferido. Outros 20 descartam ambos.