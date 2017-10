Desfile ajuda a resgatar autoestima de mulheres com câncer de mama em Brasília

Mulheres que lutam contra o câncer de mama participaram neste sábado (7) de um desfile, em Brasília, em comemoração ao Outubro Rosa, série de eventos que neste mês promovem a conscientização contra a doença. O evento foi organizado pelo segundo ano consecutivo pelo grupo Rosas do Cerrado, com apoio da bancada feminina do Congresso Nacional.

O objetivo, segundo os organizadores, é “levar otimismo, bom humor, alegria de viver e disposição” para mulheres que enfrentam o câncer de mama, doença que muitas vezes afeta severamente a autoestima feminina.

“Ajuda muito no meu tratamento, participar de uma atividade como essa me ajuda a perder a vergonha de enfrentar o câncer”, disse Gleciany Sousa, de 36 anos, uma das participantes do desfile.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo. No Brasil, estima-se que mais de 57 mil casos sejam diagnosticados neste ano, representando 28% de todos os casos de câncer entre brasileiras, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).