Corpo de mais uma criança vítima da tragédia de Janaúba é enterrado

Oitava criança vítima da tragédia que ocorreu na creche Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, o corpo da menina Talita Vitória Bispo, de 4 anos, será enterrado neste domingo (8), às 14h, no Cemitério São Lucas, na cidade mineira de Janaúba. Até agora, chega a dez o número de mortos na tragédia.

Com queimaduras nas vias áreas, Talita chegou a ser transferida na manhã deste sábado (7) da Santa Casa de Montes Claros, no norte do estado, para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, referência em queimaduras, mas não resistiu e morreu. Além de Talita, Matheus Felipe Rocha Santos, de 5 anos, foi transferido de Montes Claros para a capital mineira em estado grave.

Na manhã da última quinta-feira (5), um vigia que trabalhava na creche e estava de licença médica entrou no local e ateou fogo em crianças, em professoras e nele mesmo. O vigia também morreu, assim como a professora Heley Abreu Batista, de 43 anos, que tentou impedi-lo fisicamente e ajudou no resgate de crianças. Quarenta pessoas ficaram feridas.