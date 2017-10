Secretário de Direitos Humanos lidera debate sobre diversidade religiosa

Neste sábado (7), o secretário de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos, Átila Alexandre Nunes, apresenta o mapa da intolerância religiosa no Rio de Janeiro em um debate sobre o tema na Expo Religião 2017. O evento acontece no Porto das Artes do Boulevard Olímpico, no Centro da cidade do Rio.

O mapa da Intolerância traz os dados obtidos pela Secretaria de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos. A cada dois dias uma pessoa é vítima de intolerância religiosa no estado do Rio. Foram registrados 39 casos de intolerância religiosa nos últimos dois meses. Um terço das denúncias são crimes que ocorreram em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Para o secretário Átila Alexandre Nunes, eventos como a Expo Religião são importantes para debater sobre a diversidade religiosa no estado.

- A liberdade religiosa está sob-risco em nosso estado, principalmente na Baixada Fluminense, onde observamos um aumento expressivo de depredações em terreiros de Umbanda e Candomblé. Por este motivo, criei na semana passada a Comissão Mista de Apoio às Vítimas de Ataques a Templos Religiosos para atuarmos de forma mais próxima da sociedade e das vítimas, uma vez que muitas delas se sentem ameaçadas para denunciar. Recebi a informação de que 18 terreiros foram invadidos em um mês em Nova Iguaçu. O Estado não tem essas denuncias, pois, as vítimas têm medo de registrar essas ocorrências - explicou o secretário.

Participarão da ‘Roda de Conversa’ com o secretário Átila Alexandre Nunes representantes de 17 religiões entre católicos, budistas, Hare Krishna, muçulmanos, umbandistas, candomblecistas, ciganos, entre outros. Além da ‘Roda de Conversa’ com a participação do secretário, a pasta estará presente no evento com um estande, que apresentará as atividades. No local, o público terá acesso aos programas oferecidos pelo governo e poderá tirar dúvidas sobre Direitos Humanos.