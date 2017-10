Chega a dez o número de mortos em incêndio em creche, em Minas Gerais

Neste sábado (7), morreu mais uma das crianças vítimas do incêndio da creche em Janaúba, no Norte de Minas Gerais, chegando a dez o total de mortos. Ela estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Dos dez mortos, oito são crianças , uma é a professora e o décimo é autor do atentado, vigia da creche.

A criança que morreu é uma menina de 4 anos, que havia sido transferida de Montes Claros, no Norte do estado, para Belo Horizonte, nesta madrugada. Doze crianças e duas mulheres seguem internadas em hospitais de Belo Horizonte. Quatorze crianças vítimas do ataque receberam alta do hospital na manhã deste sábado (7)..

O vigia da creche, Damião Soares dos Santos, incendiou o local na quinta-feira (5), ateando álcool e fogo nas crianças e nele mesmo. Ainda não se sabe o motivo do ataque. A professora que morreu, Helley Abreu Batista, de 43 anos, chegou a tentar impedi-lo fisicamente, e ajudou no resgate de crianças. Contudo, não resistiu aos ferimentos. Ela foi enterrada com honras de heroína.

O médico responsável pela equipe médica que atendeu as vítimas, Helvécio Albuquerque, disse que graças à "atuação conjunta de polícias, Corpo de Bombeiros, profissionais da saúde e de voluntários, além da sociedade civil, foi possível fazer todos os atendimentos e encaminhamentos necessários".

A sala onde os alunos estavam tem grades na janela e teto de PVC, uma espécie de material plástico, também inflamável

Segundo Albuquerque, além do atendimento imediato, as vítimas vão precisar de uma série de cuidados, devido às queimaduras, e de acompanhamento psicológico, tanto para as vítimas quanto para as famílias. Segundo Albuquerque, quatro pessoas estão com 80% ou mais do corpo queimado, sendo que queimaduras que atingem acima de 70% do corpo são consideradas gravíssimas.

A prefeitura reforçou a necessidade de doações, que servirão tanto para questões imediatas quanto para garantir a qualidade do acompanhamento futuro das vítimas e famílias. Até o momento, foram arrecadados R$ 177 mil. A prestação de contas deverá ser feita mensalmente ao Ministério Público.

Doações

Em nota divulgada na sexta-feira (6), a Prefeitura Municipal de Janaúba pede o apoio da população. O Hospital Regional e Fundação de Assistência Social de Janaúba (Fundajan) precisam de doações de luvas de procedimento, dipirona injetável, soro fisiológico, agulhas, morfina, entre outros. Além de água mineral, roupas para crianças e roupas de cama. As doações podem ser entregues na própria prefeitura. O órgão também recebe doações por transferência bancária.

Na quinta-feira (5), em nota, o Ministério da Saúde informou que irá ajudar no que for preciso, desde o custeio ou envio de materiais hospitalares, bem como apoio técnico para a o tratamento dos casos.

>> Entenda a tragédia em creche de Minas Gerais que chocou Brasil

Nas redes sociais, pessoas relatam que as famílias estão precisando de apoio. "Tem muitas crianças sendo trazidas pra BH e as famílias que acompanham estão vindo sem nada, só com a roupa do corpo mais", diz uma usuária do Twitter.

A prefeitura pede ainda que as pessoas não postem nem compartilhem fotos. "Isso só aumenta o sofrimento. Vamos orar por todas as vítimas e suas famílias. Janaúba precisa desse apoio".

Luto

Em nota, o ministro da Educação, Mendonça Filho, manifestou pesar pela tragédia e disse que a educação infantil e o país estão de luto. “Reafirmamos nosso compromisso na busca pela melhor formação para todas as equipes da Educação Infantil – desde a professora, o professor, e todos os profissionais de creche, para que as crianças que chegam ao mundo pelo Brasil possam ter todos os seus direitos assegurados”, disse o ministro.