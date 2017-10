CBV: PF ainda aguarda STF homologar delação que acusa Ary Graça

Na última quinta-feira (5), o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, foi preso pela Polícia Federal (PF) acusado de supostamente ter participado de um esquema de compra de votos para que o Rio se elegesse sede dos Jogos Olímpicos em 2016. Nuzman foi atleta e presidente da Confederação Brasileira de Vôlei durante o período entre 1975 e 1997, sendo substituído por Ary Graça Filho, que comandou a entidade até o ano de 2014, quando renunciou após seu nome aparecer em denúncias de que duas empresas teriam recebido R$ 10 milhões cada uma em comissões para intermediação de patrocínios da CBV. Em setembro, uma reportagem do portal de jornalismo investigativo Sportligth divulgou a informação de que Ary Graça foi citado durante delação do empresário Marcos Valério, acusado de supostamente ter desviado parte do dinheiro de patrocínio do Banco do Brasil para a CBV. Apesar das acusações que pesam sobre Ary Graça, até o momento o dirigente segue como presidente da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Mesma sorte não teve Nuzman, preso e afastado do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A delação de Marcos Valério foi confirmada ao Jornal do Brasil pela Polícia Federal, que agora aguarda a aprovação do Supremo Tribunal Federal (STF) para homologar a colaboração premiada do empresário. Em contato com JB, o STF disse não haver prazo para que os ministros analisem a questão.

Ary Graça é citado em delação de Marcos Valério

Acusações

No depoimento, Marcos Valério, condenado a 37,5 anos de prisão pelos crimes de peculato, corrupção ativa, crime contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, diz que o dinheiro destinado para a verba de patrocínio era desviado por meio de caixa dois. O documento conta com 60 anexos, e em dois deles (anexo 10 e anexo 39) tratam especificamente do patrocínio do Banco do Brasil para o vôlei brasileiro, que seria supostamente desviado em espécie para Ary Graça.

No anexo 10 da delação de Valério, o empresário diz que, a pedido da diretoria do Banco do Brasil, o gerente financeiro da agência DNA “providenciava o recurso e entregava no Rio de Janeiro” nas mãos de Ary Graça Filho.

Anexo 10

Já no anexo 39, Valério conta como a propina retirada do patrocínio da CBV era entregue a Ary Graça após Henrique Pizzolato, preso no Complexo Penitenciário da Papuda(DF), assumir a diretoria do BB. Segundo o empresário, uma parte do montante era entregue legalmente, e a outra parte era entregue como propina para Ary Graça em dinheiro. Valério diz também que, mesmo antes a posse de Pizzolato, a agência DNA já havia realizado operações com o próprio banco para a CBV.

Anexo 39

Em uma série de reportagens intitulada de “Dossiê Vôlei” reproduzida pela ESPN Brasil, diversas denúncias envolvendo os contratos de patrocínio entre CBV e Banco do Brasil foram divulgadas. Em uma delas, inclusive, a emissora diz que um esquema descoberto pelo jornalista Lúcio de Castro, mostra como um dos genros de Graça, Bruno Beloch, abriu uma empresa para prestar serviços ao vôlei bancados por verba do Ministério do Esporte e através do patrocínio do Banco do Brasil.

Um Relatório de Inteligência Financeira” (RIF), feito pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão da Receita Federal, mostrou que Fábio Azevedo, braço direito de Ary Graça, realizou saques de mais de um milhão de reais em espécie em uma agência bancária durante um período de seis meses no ano de 2012, durante o mandato de Ary Graça frente à CBV.

A movimentação considerada fora de padrão chamou a atenção do COAF. O RIF-15458, que foi enviado do órgão da Receita Federal para o Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF), mostrou “indícios de atipicidade” nas transações. E classificou as transações como “movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente” e “recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa”. Além disso, também existem registros de transferências para membros da diretoria da CBV, assim como para empresa de familiares de Ary Graça.

Já um relatório de auditoria da PWC fala em R$ 30 milhões pagos pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) a sete empresas entre os anos de 2010 e 2013. Os pagamentos foram classificados como “fragilidades de controles internos”, “adiantamentos realizados para empresas antes de sua constituição”, “pagamentos de comissões não previstas em contrato”, “emissão de notas sequenciais”, “pagamentos para parentes de acionistas das sete empresas”, “pagamento de comissão por contrato de patrocínio firmado antes da abertura” ou “pagamento de comissão após contrato firmado entre CBV e empresa”, entre outros.

No entanto, os contratos citados por Valério não são os que envolvem as maiores cifras de patrocínios entre Banco do Brasil e CBV. Os valores mais altos correspondem ao período em que Aldemir Bendine (preso desde julho na 42ª fase da Operação Lava Jato) esteve à frente do BB (entre 2009 e 2015). Os dois maiores contratos de patrocínio foram firmados durante os seis anos da gestão Bendine, além de sete aditivos em outros contratos. Bendine foi citado na delação premiada da construtora Odebrecht, e nega todas as acusações.

Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa, o atual presidente da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), Ary Graça, respondeu as acusações de Marcos Valério, e negou todas as acusações feitas pelo empresário.

“Ary Graça não recebeu qualquer pagamento advindo do contrato de patrocínio da Confederação Brasileira de Vôlei com o Banco do Brasil. A CBV sim, rigorosamente conforme o contrato comercial firmado entre as entidades e absolutamente dentro da lei.

O dirigente jamais foi beneficiado com repasse de dinheiro em caixa 2 ou de qualquer outra forma, como teria especulado Marcos Valério baseado em relatos de terceiros, segundo matéria recém publicada em veículo de imprensa, da qual tomamos conhecimento.

Ary Graça desconhece qualquer transferência de dinheiro do Banco do Brasil que não se refira aos pagamentos previstos em contrato para a CBV. A informação, portanto, não é verdadeira, não tem substância. Ary Graça não foi beneficiado com recursos de Caixa 2, muito menos com o recebimento de dinheiro vivo. A quem poderiam ter beneficiado valores supostamente destinados a ele é do desconhecimento de Graça”.