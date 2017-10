João Santana e Mônica Moura começam a cumprir pena domiciliar

O ex-marqueteiro João Santana e a mulher dele, Monica Moura, começam a cumprir pena domiciliar na Operação Lava Jato nesta sexta-feira (6). Como eles não apresentaram recurso à sentença do juiz federal Sérgio Moro, conforme estava previsto o acordo de delação com o Ministério Público, os dois cumprem agora pena com tornozeleira eletrônica, de um ano e meio. Depois, eles ficam mais um ano e meio em regime semiaberto, e depois mais um ano em regime aberto, com recolhimento domiciliar nos finais de semana e feriados.

Os dois recebem o equipamento na tarde desta sexta, na sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba.

Os dois recebem tornozeleira na tarde desta sexta, na sede da Justiça Federal do Paraná

Mônica e João Santana foram condenados duas vezes pela Operação Lava Jato pelo crime de lavagem de dinheiro. O casal é acusado de receber milhões de dólares em conta secreta no exterior e milhões de reais em espécie no Brasil do esquema criminoso da Petrobras.

>> Moro revê liberação de R$ 10 milhões a marqueteiros petistas