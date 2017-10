Começa obra de restauração da Praça Cidade de Milão, em São Paulo

Começaram as obras de revitalização da Praça Cidade de Milão, na Avenida República do Líbano, Zona Sul de São Paulo, que serão financiadas pela fabricante italiana de pneus Pirelli e devem ser concluídas em novembro de 2017.

Elaborado pelo Instituto Europeo di Design (IED), o projeto terá o investimento de R$ 1,2 milhão e prevê a recuperação de quatro reproduções de esculturas do artista renascentista Michelangelo. A fonte da praça também terá nova iluminação e o entorno reformado.

A revitalização do local, inaugurado em 1962, faz parte do projeto "Italia Per San Paolo - Monumentando e Restaurando a Cidade", criado pela Embaixada do país europeu no Brasil, pelo Consulado italiano em São Paulo e pela Italian Trade Agency (ITA), que mediaram os contatos entre a Prefeitura e empresas do setor privado.

Outras praças paulistanas que fazem parte da iniciativa de restauração são a Ramos de Azevedo, onde fica o Theatro Municipal, e a do Imigrante Italiano, no Jardim Europa. A primeira deve ficar pronta em dezembro, enquanto a segunda já foi reinaugurada.