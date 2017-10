'Bloomberg': Brasil aprova uso de dinheiro do povo para financiar políticos

Matéria publicada pela Bloomberg nesta sexta-feira (6) fala sobre a decisão do Congresso do Brasil em aprovar US $ 542 milhões para financiar campanhas políticas.

Noticiário diz que o valor do fundo foi reduzido em meio ao clamor público após os escândalos de corrupção que não param de acontecer dia após dia.

Bloomberg destaca: Câmara do Brasil aprovou o uso do dinheiro do contribuinte para financiar campanhas eleitorais em meio a uma ampla desilusão com a classe política do país no período que antecede as eleições gerais de 2018.

A Câmara dos Deputados aprovou um fundo de 1,7 bilhão de reais (US $ 542 milhões) que será alocado de acordo com a representação de cada partido político no Congresso, afirma o texto. Legisladores reduziram o tamanho do fundo de um proposto proposto 3.6 bilhões de reais em meio a um protesto público após anos de escândalos de corrupção envolvendo propinas para políticos de contratos públicos.

O projeto de lei que já passou no Senado agora vai para a mesa do presidente Michel Temer para ser assinado, conclui.

