Tentativa de ocultar dinheiro e 16 quilos de ouro levou Nuzman à prisão

O mandado de prisão temporária desta quinta-feira (5) contra o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) Carlos Arthur Nuzman teve como um dos motivos a tentativa de ocultar bens, como valores em espécie e 16 quilos de ouro que estariam em um cofre na Suíça. As informações são do Ministério Público Federal (MPF).

Os investigadores da força-tarefa da Lava Jato no Rio apontam que as apreensões na primeira etapa da Operação "Unfair Play", em 5 de setembro, levaram Nuzman a fazer uma retificação na declaração de imposto de renda, em uma suposta tentativa de regularizar bens não declarados.

Um dos objetos apreendidos foi uma chave, que estava junto com cartões de agentes de serviços de locação na Suíça. Para o MPF, são indícios de que Nuzman guardou o ouro lá.

O texto do documento de pedido de prisão diz que, "ao fazer a retificação da declaração de imposto de renda para incluir esses bens, em 20/09/2017, [Carlos Nuzman] claramente atuou para obstruir investigação da ocultação de patrimônio" e "sequer apontou a origem desse patrimônio, o que indica a ilicitude de sua origem".

Os investigadores acreditam que os rendimentos declarados são insuficientes para justificar a variação patrimonial em 2014, e dizem que a omissão seria de, no mínimo, R$ 1,87 milhão.