Ministério da Saúde anuncia repasse de R$ 93 milhões a 46 UPAs

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (5) o repasse de R$ 93,2 milhões para o custeio de 46 unidades de Pronto Atendimento (UPAs) localizadas em 43 municípios brasileiros das cinco regiões do país.

As UPAs são unidades de saúde que funcionam em tempo integral prestando um serviço que é intermediário entre a atenção básica e as unidades hospitalares. Metade do custeio mensal das UPAs é financiado pelo governo federal. A outra metade é compartilhada entre estados e municípios.

De acordo com o Ministério da Saúde, há em todo país 562 UPAs funcionando com a ajuda do governo federal, a um custo de R$ 1,7 bilhão por mês apenas para serviços. Elas prestam cerca de 130 mil atendimentos diários.

Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, essas unidades são relevantes para que possam ser usadas de forma a complementar os serviços que já são oferecidos pelas demais unidades de saúde dos municípios.

”Os prefeitos podem usar as UPAs para complementar o serviço que já é oferecido no município”, disse o ministro durante coletiva de imprensa.

Ainda segundo Barros, há 223 unidades em obras, mas com os recursos federais já empenhados.