MG: segurança de creche põe fogo em crianças e deixa mortos

Na manhã desta quinta-feira (5), um guarda do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, no Bairro Rio Novo, em Janaúba, no Norte de Minas, ateou fogo em crianças e no próprio corpo. Ao menos quatro crianças e uma professora morreram. Várias outras estão com graves queimaduras, segundo a corporação. Ele está no hospital em estado grave.

De acordo com a assessoria do Hospital Regional de Janaúba, cerca de 40 pessoas, entre crianças e adultos, deram entrada na unidade de Saúde.

O incêndio ocorreu por volta das 9h40. O homem teria jogado álcool nas crianças, e depois ateado fogo. Oito viaturas e dois helicópteros foram utilizados no atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Regional de Janaúba (Fundação Hospitalar de Janaúba) e o Hospital Fundajan. Equipes de bombeiros que estavam de folga também foram escaladas, devido à gravidade do caso.

Segurança de creche põe fogo em crianças e deixa mortos

Nas redes sociais, a população pede a doação de luvas, dipirona injetável, soro fisiológico, sulfadiazina de prata (pomada bactericida usada no tratamento de queimaduras), agulhas, seringas, cateter do tipo Jelco e pomadas.

O governo de Minas Gerais divulgou nota sobre a tragédia:

NOTA À IMPRENSA

Informamos que, tão logo tomou ciência da tragédia ocorrida nesta manhã em Janaúba, o governador Fernando Pimentel determinou de imediato a mobilização de todas as forças de Saúde Pública e de segurança do Estado – Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil – nas operações de resgate e salvamento.

Um posto de comando emergencial foi instalado no local para alinhar todos os esforços dos órgãos públicos envolvidos. Informamos, ainda, que o governador Fernando Pimentel irá ao local ainda na tarde desta quinta-feira (05/10).

A Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Hospitalar de Minas Gerais montaram uma operação especial para receber as vítimas, tanto em hospitais na região, quanto no Hospital João XXIII, se necessário. Toda a estrutura necessária, o que inclui aeronaves, veículos e demais equipamentos públicos, também foi colocada à disposição.

Governo do Estado de Minas Gerais