Tucanos querem que Aécio saia definitivamente da presidência do PSDB

Dirigentes e parlamentares do PSDB querem cobrar a saída definitiva do senador Aécio Neves (MG) da presidência do partido, de acordo com reportagem da Folha. Para eles, o ideal é que Aécio renuncie ao cargo quando a votação sobre seu afastamento no Senado foi concluída. A votação está prevista para o dia 17. O movimento é liderado por integrantes da ala paulista do PSDB, vinculados ao governador de Geraldo Alckmin.

A intenção seria evitar um desgaste para a sigla, que poderia afetar o cenário para 2018, principalmente após a decisão do STF de afastar o mineiro do cargo e com recolhimento noturno em casa.

Se Aécio renunciar, a direção do PSDB terá que convocar uma reunião de cúpula para eleger um novo presidente.

Aécio está licenciado da presidência do PSDB desde maio, quando foi afastado do mandato pela primeira vez pelo STF. A presidência é exercida interinamente pelo senador Tasso Jereissati (CE), mas Aécio ainda teria influência sobre a sigla, principalmente com parte da bancada na Câmara dos Deputados. Tasso Jereissati tem o apoio dos principais dirigentes do PSDB e se aproximou de Alckmin, ainda segundo a reportagem do jornal paulista.

