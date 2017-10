Procuradores respondem a Twitter de Temer dizendo que MPF não faz perseguição

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) respondeu com uma nota à mensagem de Twitter em que o presidente Michel Temer critica o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot. Ainda pela manhã, ao dizer que teria um dia repleto de reuniões com parlamentares da base do governo, Temer citou a denúncia apresentada contra ele pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chamando-a de “inepta e sem sentido”.

“Vou conversar com representantes de todos os partidos da base, de todas as regiões do Brasil. É uma rotina que sempre mantive. Precisamos lidar com mais uma denúncia inepta e sem sentido, proposta por uma associação criminosa que quis parar o País. O Brasil não será pautado pela irresponsabilidade e falta de compromisso de alguém que se perdeu pelas próprias ambições”, disse o presidente na rede social.

A nota, assinada pelo presidente da entidade, o procurador regional da República José Robalinho Cavalcanti, defende Janot. “Os membros do Ministério Público Federal não agem em perseguição a outrem e atentam-se apenas ao cumprimento de sua missão institucional. Assim agiu o então PGR Rodrigo Janot e equipe”, diz a nota.

A ANPR também defende a denúncia encaminhada à Câmara dos Deputados, a qual chama de “extenso trabalho de investigação”. “O PGR Rodrigo Janot era o promotor natural ao tempo dos fatos. Agiu, portanto, pela instituição MPF. As denúncias feitas pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer, baseiam-se em extenso trabalho de investigação de órgãos do Estado, e citam sólido rol de provas”.

A associação considera, ainda, “absolutamente incabível e irresponsável que use agora meios oficiais para ofender sem qualquer base a instituição do Ministério Público Federal”.

Não é a primeira vez que Temer critica a denúncia encaminhada por Janot. Segunda-feira (2), ao elogiar a nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, Temer faz uma crítica indireta a Janot. “Muito bom que a PGR agora tenha uma nova postura, sem querer parar o Brasil com denúncias vazias e irresponsáveis. É assim que se faz Justiça: com prudência e responsabilidade, ouvindo todas as partes envolvidas”.

O presidente passou todo o dia recebendo parlamentares. Foram mais de 50 deputados, além de ex-deputados e empresários. “O diálogo é fundamental para a harmonia entres os Poderes”, afirmou Temer, também pelo Twitter. A longa agenda de visitas de parlamentares se repete às vésperas da apresentação de sua defesa na Câmara. Na ocasião da primeira denúncia, o presidente recebeu dezenas de deputados da base.