Datafolha mostra recuperação da imagem do PT

A pesquisa Datafolha concluída na semana passada mostrou que o Partido dos Trabalhadores tem recuperado sua imagem. Nas tabelas completas, o partido é mencionado como o preferido por 19% dos brasileiros. É uma taxa que a legenda não alcançava desde 2014, ano em que a ex-presidente Dilma Rousseff foi reeleita.

Esta é a terceira pesquisa seguida do Datafolha que registra alta da preferência pelo PT. Em abril, a taxa foi de 15%. Em junho, 18%. No atual ranking, PMDB e PSDB aparecem bem atrás do PT, tecnicamente empatados com 5% e 4%, respectivamente. Só outras duas agremiações pontuam nesse estudo: PSB e PSol, cada uma com 1%.