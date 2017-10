Tropa de elite da PM faz operação pelo quinto dia na Cidade de Deus

A Polícia Militar realizou hoje (3) pelo quinto dia consecutivo operação contra o tráfico de drogas na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. A ação começou cedo, por volta das 6h, com equipes do Batalhão de Operações Especiais da PM cercando as principais ruas da comunidade.

Em nota, a corporação informou que durante a incursão, as equipes foram recebidas a tiros e, após varredura, apreenderam um fuzil automático, um carregador com 16 munições para fuzil, dois rádios comunicadores, 64 papelotes de crack, 254 pinos de cocaína e 600 trouxinhas da maconha. Ninguém foi preso durante a ação.

A Secretaria Municipal de Educação informou que 5 mil alunos de 19 unidades escolares ficaram sem aula, sendo 12 escolas, três creches e quatro Espaços de Desenvolvimento Infantil.

Rocinha

Após a saída das Forças Armadas da Rocinha, zona sul do Rio, na sexta-feira passada (29), policiais da tropa de elite da PM continuam realizando ações na comunidade a procura dos principais líderes do tráfico envolvidos na guerra, com o confronto armado entre homens de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157 e Antonio Bonfim Lopes, o Nem. Insatisfeito com as ordens dadas por Rogério 157 na comunidade como cobrança de taxa de comerciantes, Nem determinou de dentro da penitenciária federal de Rondônia, onde cumpre pena desde 2011, que repassassem ordens para ocupação da comunidade com a finalidade de expulsar seu ex-comandado da Rocinha.

De acordo com o serviço de inteligência da Secretaria de Segurança, Rogério 157 soube da intenção de Nem de retomar o controle da comunidade e matou três criminosos ligados a Nem e expulsou da favela a mulher dele, Danúbia de Souza Rangel, de 33 anos. Essas ações foram o estopim para os conflitos iniciados no dia 17 de setembro entre as duas quadrilhas.