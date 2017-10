Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 55 milhões

Nesta quarta-feira (4), a Mega-Sena sorteia o prêmio acumulado de R$ 55 milhões do concurso 1.974. O Caminhão da Sorte já está em Itapiranga (SC), na praça Nereu Ramos, onde o sorteio será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília).

Aplicado na Poupança da CAIXA, o prêmio pode render R$ 275 mil por mês ao apostador que acertar sozinho os seis números da modalidade. O sortudo também pode investir em bens e adquirir 13 imóveis de R$ 4 milhões cada ou 22 franquias de marcas consolidadas no mercado.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da quarta-feira em qualquer lotérica do país.

Timemania:

A modalidade também está acumulada e sorteia, nesta terça-feira (3), o prêmio de R$ 11 milhões. Para jogar, o apostador deve marcar 10 dos 80 números do volante, e escolher um time do coração. Ganha prêmio quem acertar 7, 6, 5, 4 ou até mesmo 3 dos sete números sorteados. Se ainda acertar o Time do Coração, recebe um prêmio adicional. A aposta custa R$ 2,00 e pode ser registrada até as 19h nos dias de sorteio em qualquer casa lotérica do país.