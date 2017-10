ICMBio cria reservas particulares do patrimônio natural em São Paulo e no Paraná

O Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) criou duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN): o Sítio do Caete, no município paulista de Nazaré Paulista, e Papagaio-de-peito-roxo, na cidade paranaense de Bocaiúva do Sul. A portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA) que estabelece a criação das reservas foi publicada hoje (3) no Diário Oficial da União.

A RPPN Sítio Caete, com área total de 7,05 hectares (ha), será administrada pelos proprietários Analice Assunção de Souza Nunes, Diego Nunes Navarro e Francisco Nunes Navarro. A reserva Papagaio-de-peito-roxo, que tem área total de 100,41 ha,terá administração da empresa Agropecuária Ribeirão das Pedras.

A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma categoria de unidade de conservação particular criada em área privada, por ato voluntário do proprietário, em caráter perpétuo, instituída pelo Poder Público. A principal característica dessas áreas é a conservação da diversidade biológica.

Segundo o ICMBio, o Brasil conta atualmente com centenas de RPPNs que, juntas, somam quase 510 mil hectares.