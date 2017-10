Em vídeo, Temer comemora números recentes do emprego no país

O presidente Michel Temer comemorou os números positivos sobre o emprego no Brasil. Em vídeo divulgado no início da noite segunda-feira (2), Temer enumera alguns dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última semana.

“Há mais empregos formais e informais, especialmente daqueles que entraram no mercado de trabalho, e portanto mais renda para os brasileiros. E quem diz isso são os números oficiais do IBGE. Mais de 1,3 milhão de pessoas entraram no mercado de trabalho no último trimestre. Sem dúvida, sinais de retomada consistente da economia”, disse o presidente.

Ele lembrou ainda da nova lei trabalhista, aprovada pelo Congresso em julho, e afirmou que o número de vagas aumentará mais quando a lei passar a valer. “Os empregos de qualidade não param de crescer desde o início do ano. Há mais gente sendo contratada com carteira assinada, como mostra o cadastro geral do emprego, do Ministério do Trabalho. E aumentarão até o final do ano com a entrada em vigor da nova lei trabalhista”.

Outro dado positivo lembrado por Temer foi a estabilidade salarial no país com relação ao rendimento médio real habitual do trabalhador. O presidente foi além e citou o aumento de 0,92% do salário no último trimestre, em comparação ao trimestre anterior.

“Comparando os números de hoje com o mesmo período de 2016, houve aumento expressivo de 2,7% no valor dos salários. Ou seja, as famílias poderão continuar a consumir mais e mais. Isso estimula o crescimento da economia, gerando mais empregos”, disse.

“É claro que ainda temos muito a conquistar. Precisamos buscar os milhões de empregos perdidos desde 2015. Temos certeza de que estamos no caminho certo e seguiremos em frente. Sempre na direção de melhorar o bem-estar dos brasileiros”, concluiu o presidente.

O vídeo, divulgado na conta de Temer no Twitter, foi gravado na tarde de hoje, no Palácio do Jaburu. Em seguida, o presidente viajou para São Paulo para participar de um evento sobre tecnologia.