Dez julgamentos de grande repercussão ganham exposição no TJSP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) abriu nesta terça-feira (3) exposição com 10 processos que foram julgados pelo Tribunal do Júri do estado e tiveram grande repercussão. A mostra é na biblioteca do TJSP, na Praça da Sé, no centro da capital paulista.

A exposição Condenados ou Absolvidos? O Fascínio Causado pelos Processos Julgados pelo Tribunal do Júri traz peças do processo e fichas técnicas de 10 julgamentos importantes da história do tribunal do júri de São Paulo. Os tribunais do júri são aqueles em que a população participa do julgamento na condição de jurada, podendo decidir pela absolvição ou condenação do réu.

“Estamos apresentando processos históricos, de júris que ocorreram em tempos passados aqui no Tribunal de Justiça”, disse o presidente do TJSP, em entrevista à Agência Brasil. “A importância disso é mostrar que estamos preservando a memória dos grandes julgamentos que ocorreram aqui”, afirmou.

Entre os autos dos processos em exposição estão o que traz a condenação de Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho, que estrangulou e esquartejou Angela de Souza da Silva em outubro de 1976. Chico Picadinho foi condenado a 31 anos de prisão. A mostra inclui também um volume sobre o caso do chamado Monstro do Morumbi, como ficou conhecido José Paz Bezerra. Bezerra ganhou esse apelido porque suas vítimas eram encontradas nuas, com os pés e mãos amarrados com pedaços de roupas. Outro caso famoso em exposição é o de João Acácio Pereira da Costa, o Bandido da Luz Vermelha, que virou filme.

Para preservar os documentos, os autos não poderão ser manuseados. No entanto, cada caso recebeu um código de barras (QR Code) que pode ser acessado por um aplicativo de celular. Com isso, o visitante da exposição terá acesso às fichas técnicas e a detalhes dos 10 processos.