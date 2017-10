Brasileiro é encontrado morto em prisão de Zurique

O Ministério Público de Zurique informou nesta terça-feira (3) que um brasileiro mantido em uma prisão da maior cidade da Suíça foi encontrado morto em sua cela na noite de ontem (2).

De acordo com o comunicado, as autoridades locais iniciaram uma investigação para determinar as causas da morte do homem, identificado como Luís R..

O brasileiro de 36 anos é suspeito de ter assassinado, em 2016, um aposentado de 67 anos em um estacionamento em Eglisau, região de Zurique. Na ocasião, ele confessou o crime, mas o corpo da vítima nunca foi encontrado. O início do julgamento estava marcado para dezembro. Há uma semana, Luís R. era mantido em uma prisão do aeroporto de Zurique, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ressaltando que o brasileiro tinha vindo de outra prisão na Suíça.

Ainda de acordo com o Itamaraty, no último dia 28 de setembro, representantes do consulado brasileiro visitaram o homem para prestar assistência após ele pedir uma segunda via de seus documentos.

Na tarde desta terça-feira (3), diplomatas brasileiros vão se reunir com as autoridades de Zurique para obter mais detalhes sobre a investigação. A Suíça tem um dos melhores sistemas carcerários da Europa, com as menores taxas de mortes do mundo.