Lula lidera cenários para 2018, diz Datafolha

Faltando um ano para a eleição de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém na liderança da corrida presidencial, com vantagem significativa sobre os principais adversários, aponta nova pesquisa do Datafolha. O petista tem pelo menos 35% das intenções de voto nos cenários testados.

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) e a ex-senadora Marina Silva (Rede) empatam no segundo lugar. Ele oscila entre 16% e 17% e ela entre 13% e 14% nos cenários com o ex-presidente no páreo.