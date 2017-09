Polícia Rodoviária da Bahia apreende madeira extraída ilegalmente

A Polícia Rodoviária Estadual da Bahia e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) realizaram uma operação que resultou na apreensão de madeiras extraídas ilegalmente. Segundo o Inema, a operação durou quatro dias, em fazendas localizadas entre os municípios de Ipiaú e Barra do Rocha, no sul do estado.

Os órgãos apreenderam 50 pranchas de madeira de Jequitibá Rosa, comumente usada na construção e na fabricação de móveis, porque tem madeira leve.

Além disso, foram apreendidas 39 tábuas de madeira Vinhático, também usada para a fabricação de móveis e instrumentos musicais e 40 estacas de Sucupira, madeira resistente, usada na construção civil.

O material apreendido foi encaminhado para o pátio do Inema, em Jequié, e todas as madeiras serão doadas a entidades beneficentes.

Até o momento ninguém foi preso, mas a extração ilegal de madeira é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais e em decreto estadual de 2012.