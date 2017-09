Filhos e enteados de Jucá são alvos de operação da PF que apura desvio

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (28) a Operação Anel de Giges, para cumprir mandados de busca e apreensão e condução coercitiva contra filhos e enteados do líder do governo no Senado e presidente nacional do PMDB, Romero Jucá (RR). Agentes recolhem documentos.

A assessoria da PF informou que, durante a investigação, foi identificado o desvio de R$ 32 milhões dos cofres públicos por meio do superfaturamento na compra da Fazenda Recreio – propriedade localizada em Boa Vista – e na construção do empreendimento Vila Jardim, projeto financiado com recursos do programa Minha Casa Minha Vida na capital de Roraima.