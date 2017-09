Bonifácio de Andrada será relator na CCJ de denúncia contra Temer e ministro

O deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) será o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, e Eliseu Padilha, Casa Civil, na Comissão de Constrituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. A escolha do deputado, que é decano do Congresso Nacional, foi anunciado pelo presidente da comissão, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG).

"Tem todas as condições, bom jurista que é, professor de Direito Constitucional, de fazer um trabalho sério", disse Pacheco.

Na primeira denúncia contra Temer, em que era acusado de corrupção, o presidente conseguiu suspender a acusação com os votos de 263 deputados. Bonifácio Andrada foi um dos que votaram a favor do presidente.

Andrada é apontado ainda como aliado do senador tucano Aécio Neves (MG), e faz parte da ala do PSDB que defende a permanência do partido no governo.