Governo de Minas Gerais nomeia mais 164 administrativos do sistema prisional

O Governo de Minas Gerais publicou, no último sábado (23), lista contendo 164 nomes de analistas e assistentes administrativos para substituir pessoal contratado. Até novembro deste ano deverão ser chamados mais 726 aprovados no concurso regido pelo edital 07/2013. Apenas em 2017 o Governo do Estado já nomeou, no sistema, 7.104 agentes prisionais e socioeducativos.

O Governo do Estado ainda trabalha na elaboração de um plano de carreira dos agentes prisionais, que inclui agentes penitenciários, agentes socioeducativos e servidores do setor administrativo. A expectativa é que esse plano de carreira, que será a base do projeto de lei ordinária a ser enviado à Assembleia Legislativa, esteja concluído até o final de outubro. O Governo mantém, dessa forma, o compromisso de negociar com a categoria de forma aberta e permanente.