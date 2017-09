Evento reúne mais de 1.200 vagas de trabalho exclusivos para pessoas com deficiência

Mais de 1.200 oportunidades de emprego em processos seletivos exclusivos para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados do INSS estarão disponíveis na próxima sexta-feira (29), durante a quarta edição do “Dia D – Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Beneficiários Reabilitados do INSS”, que acontece na unidade Vergueiro da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), Rua Vergueiro, 235/249.

A ação faz parte do calendário do Setembro de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência da SMPED e, segundo o secretário da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho tem melhorado, mas ainda há um espaço grande para crescimento. “Temos que sensibilizar as empresas e capacitá-las para que possam aumentar a presença desses funcionários em seus quadros”, defende Cid Torquato.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo e quem comparecer poderá participar de recrutamento para oportunidades de emprego em diversas áreas, emitir a primeira ou segunda via da Carteira de Trabalho, receber orientações para cursos de capacitação, sobre a lei de cotas e mercado de trabalho para pessoas com deficiência, além de orientações sobre serviços municipais e estaduais com foco na inclusão das pessoas com deficiência e/ou reabilitadas do INSS no mercado de trabalho formal. Quem comparecer deve levar várias cópias do currículo para ser entregue aos representantes das empresas que disponibilizarão vagas.

“Será um dia de oportunidades, de fortalecimento das políticas de empregabilidade para as pessoas com deficiência, de aproximação entre trabalhadores e empregadores e de ampliação do número de pessoas inseridas no mercado de trabalho formal”, avalia a secretária-adjunta da Pessoa com Deficiência, Marinalva Cruz.

O "Dia D" visa estimular a necessidade de mudança cultural entre as empresas, possibilitará o fortalecimento das políticas de empregabilidade para as pessoas com deficiência, a aproximação entre trabalhadores e empregadores e ampliar o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho formal. Também haverá edição do evento em mais 29 municípios de São Paulo, entre eles São Bernardo do Campo, Osasco, Guarulhos, Santos e Piracicaba.