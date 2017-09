Depois de 123 dias de seca, Brasília recebe primeiros chuviscos

Brasília recebeu hoje (22) os primeiros chuviscos após 123 dias de seca. A previsão, no entanto, é de que durante a próxima semana não chova.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até a próxima sexta-feira (29) a capital federal vai continuar seca. Por ser inicio da Primavera, as chuvas devem vir com maior frequência somente no mês de outubro, mas a previsão é de que as chuvas permaneçam abaixo da média, segundo o Inmet.

A primavera começou hoje (22) às 17h02 e termina no dia 21 de dezembro, às 14h28 (horário de Brasília). De acordo com Inmet, esse é o período de transição entre as estações seca e chuvosa na região central do Brasil, onde há o início da convergência de umidade, que define a qualidade do período chuvoso sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Com a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.