São Paulo ganha novo centro de acolhimento na região da Cracolândia

A prefeitura de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira (21) o Espaço Vida, centro de auxílio a pessoas em situação de rua no bairro do Bom Retiro, próximo à região da Cracolândia. O local, onde funcionava o antigo Complexo Prates, tem dormitórios, lavanderia, canil, refeitório, quadra esportiva, atendimento social e encaminhamento para outros serviços.

Um novo centro temporário de acolhimento, com 150 vagas para que homens possam dormir em beliches, foi entregue após seis meses de obra, ao custo de R$ 800 mil, dinheiro doado pela iniciativa privada. O complexo já tinha outra unidade de acolhida com capacidade para 110 homens.

Durante o dia, cerca de 160 homens permanecem no complexo, participando de atividades esportivas, aulas e capacitação. O espaço fica aberto 24 horas. Um núcleo de convivência para adultos também recebe 300 pessoas, que podem almoçar, tomar banho, lavar roupas, usar os banheiros e receber o atendimento social.

Uma das novidades do local, localizado na Rua Prates, 1.101, é o canil para receber os animais de estimação. “A falta de canil era elemento impeditivo, a maioria das pessoas em situação de rua tem um cão. Aqui, não havia o canil. Sem o cão, as pessoas não saem da rua. Agora, temos o canil com veterinário, ração. Isso gerou confiança para as pessoas em situação de rua. Temos também um espaço para as carroças”, declarou o prefeito João Doria.

A expectativa é que, até o final do ano, 16 centros temporários de acolhimento sejam entregues pela prefeitura. Desse total, cinco já foram inaugurados. O programa da administração municipal prevê a reestruturação dos abrigos municipais com recursos da iniciativa privada.