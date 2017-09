ONU cobra proteção de comunidades indígenas no Brasil

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Cidh) e o Escritório Regional para América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Acnudh) divulgaram uma nota conjunta nesta quinta-feira (21) em que cobram a proteção das comunidades indígenas no Brasil.

As duas entidades expressaram preocupação por conta das recentes denúncias de que tribos estão sofrendo atos de violência e criticaram o desamparo que muitos desses povos sofrem constantemente.

"A Comissão e o Acnudh observam com preocupação que a região enfrenta atualmente uma situação caracterizada pelo aumento das incursões e de atos de violência contra as comunidades indígenas em isolamento voluntário e contato inicial na região do Vale do Javari", diz a nota lembrando das matérias jornalísticas que apontam que 10 indígenas tenham sido assassinados na região.

As entidades ligadas à ONU ressaltam que os estados já se "comprometeram a garantir o direito dos povos indígenas isolados", que tem o direito de permanecer nessa condição e viver sua própria cultura.