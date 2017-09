'Le Monde': STF impõe nova derrota à Temer

O jornal francês Le Monde publicou nesta quinta-feira (21) uma matéria sobre a decisão realizada na véspera pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, de enviar à Câmara dos Deputados a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente brasileiro Michel Temer, apesar do recurso apresentado pela defesa.

Diário destaca que o presidente do partido PMDB é acusado de liderar uma "organização criminosa" para desviar recursos do Estado.

O texto do vespertino diz que na primeira tentativa de incriminar Temer, ele liberou verba para legisladores de cada Estado para evitar que o processo chegasse a ser julgado, podendo correr o risco de perder seu mandato, mas sofreu uma nova derrota na quarta-feira (20).

O noticiário analisa que é pouco provável que a denúncia seja aprovada por dois terços da Câmara, onde Michel temer conta com grande apoio.

Le Monde lembra que a segunda denúncia acusa Temer de "obstrução à justiça e liderança de organização criminosa" e o presidente é suspeito de receber R$ 587 milhões em propinas, o equivalente a € 158 milhões. O montante foi embolsado com o objetivo de conceder favores à empresas privadas que buscavam fechar contratos com estatais, como a Petrobras, escreve o jornal.

O periódico encerra com a informação de que a defesa do presidente questionou a validade das provas vindas de delações da gigante JBS. Mesmo sem avaliar essa questão, a maioria dos juízes do STF decidiu submeter a acusação à Câmara dos Deputados.

>> Le Monde