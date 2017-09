Governo avalia acabar com o horário de verão

A Casa Civil da Presidência da República informou que o governo federal está avaliando se vai ou não adotar o horário de verão este ano. O mudança no horário é adotada com o objetivo de economizar energia.

Na última edição - de 16 de outubro de 2016 a 19 de fevereiro de 2017 - houve uma economia de R$ 159,5 milhões, decorrentes da redução do uso de usinas termelétricas para complementar a geração de energia.

Contudo, a avaliação é de que a economia não vem sendo relevante, já que o horário de pico no consumo de energia passou a ser o início da tarde, quando um maior número de aparelhos de ar condicionado estão ligados.

No horário de verão os relógios são adiantados em uma hora nos Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Nos Estados do Norte e Nordeste, não há alterações. O horário de verão vem sendo adotado de forma contínua desde 1985.