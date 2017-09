Acusado de envolvimento na morte de atleta britânica no Amazonas é assassinado

A Polícia Civil do Amazonas informou hoje (20) que um dos acusados de envolvimento na morte da atleta britânica Emma Kelty foi assassinado. Evanilson Gama da Silva, conhecido como "Baiá", foi baleado antes de ser capturado, após suposta briga com grupo rival pelos objetos roubados da estrangeira. Ele foi levado ao Hospital de Coari, mas não resistiu aos ferimentos.

O juiz Fábio Lopes Alfaia da 2ª Vara da Comarca do município decretou ontem (19) a prisão preventiva de todos os suspeitos de participação no crime de latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou a atleta. O magistrado determinou a transferência deles para Manaus. Até o momento, a Polícia Civil prendeu um suspeito e apreendeu dois adolescentes. Três homens seguem foragidos.

Um dos adolescentes relatou, em depoimento, que Emma Kelty estava acampando na Ilha do Boieiro, localizada em frente a uma comunidade ribeirinha, quando foi abordada pelos infratores. Eles levaram celulares, equipamentos eletrônicos e o dinheiro da atleta, depois de dispararem dois tiros e jogarem o corpo dela no Rio Solimões.

A Marinha e o Corpo de Bombeiros fazem buscas pelo corpo de Emma na área onde um dos adolescentes relatou a ocorrência do crime.

A atleta viajava sozinha em um caiaque desde o mês passado. Ela saiu do Peru e teria entrado no Brasil pelo município amazonense de Tabatinga, que faz fronteira com a Colômbia. Segundo a Marinha do Brasil, por volta das 22h do último dia 13, o Comando do 9° Distrito Naval recebeu uma ligação informando que o localizador de emergência da esportista havia sido acionado, o que iniciou a apuração do caso.

Emma Kelty divulgava informações sobre sua jornada na Amazônia em uma rede social. Um dia antes de desaparecer, ela contou que viu dezenas de homens "armados com rifles e flechas" em barcos. O local seria o mesmo onde um delegado também sumiu após um confronto com traficantes de drogas colombianos que atuam na área. O corpo dele nunca foi encontrado.