Terremoto de 3,5 graus atinge o estado do Paraná

Um tremor de terra de magnitude de 3,5 na escala Richter atingiu na madrugada desta segunda-feira (18) a região de Rio Branco do Sul e Itaperuçu, no estado do Paraná, segundo informações do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

O abalo sísmico atingiu diversas cidades paranaenses, mas nenhum atendimento foi registrado, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil confirmou que as únicas ligações foram de pessoas com curiosidade para saber o que havia acontecido. Até o momento, também não há registros de feridos ou estragos.

Especialistas creem que o terremoto ocorreu devido a uma movimentação da crosta terrestre.