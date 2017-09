Temer nomeia nove integrantes para o Conselho Nacional do Ministério Público

O presidente Michel Temer nomeou hoje (18) nove integrantes para ocupar o Conselho Nacional do Ministério Público (CMNP), órgão responsável por fiscalizar as atividades internas do MP em todo país.

De acordo com a Constituição, cabe ao presidente da República fazer nomeação dos integrantes do conselho. A partir desta segunda-feira, o colegiado será presidido pela nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

A posse dos novos integrantes está prevista para a semana que vem. Dos nove indicados, sete entram no CNMP para o primeiro mandato e vão ocupar as cadeiras destinadas aos diferentes ramos do órgão, como o MP Militar, do Trabalho, Estadual e do Distrito Federal.

Os nomeados são Silvio Amorim, Marcelo Weitzel, Sebastião Caixeta, Lauro Nogueira e Dermeval Gomes. Os advogados Erick Venâncio e Leonardo Accioly foram designados para vagas destinadas à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

As nomeações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União (DOU).