Enquete: 53% dos leitores do 'JB' acreditam que Temer termina mandato

Cinquenta e três por cento (4.753 pessoas) dos leitores do Jornal do Brasil não acreditam que, diante das acusações, Michel Temer (PMDB) ficará na Presidência até o fim do mandato. Ao todo, 8.803 pessoas votaram na enquete do site que teve início em uma quinta-feira (3) de agosto deste ano.

No último sábado, o presidente se reuniu com aliados e advogados no Palácio do Planalto para traçar estratégias para sua defesa contra a nova denúncia apresentada na última semana pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que foi substituído por Raquel Dodge nesta segunda-feira (18).

>> Planalto: Janot faz "marcha irresponsável" e denúncia é "recheada de absurdos"

>> Defesa de Temer pede que denúncia seja devolvida à PGR

Janot apresentou a segunda denúncia contra Temer por obstrução de Justiça e organização criminosa

Denúncia

Janot apresentou, na quinta-feira (14), a segunda denúncia contra Temer, desta vez por obstrução de Justiça e organização criminosa. Além de Temer, outras oito pessoas são alvos da mesma denúncia. Janot aponta que os políticos denunciados arrecadaram mais de R$ 587 milhões em propina.

Entre os denunciados estão o empresário Joesley Batista, dono do grupo J&F, e o executivo Ricardo Saud. Contudo estes dois são acusados somente de obstrução de Justiça. Por entender que houve descumprimento do acordo de delação, Janot suspendeu a garantia de que eles não seriam denunciados e nem presos.

>> Íntegra da denúncia

>> Íntegra da cota

Também foram denunciados o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB-RS), o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco (PMDB-RJ), o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o também ex-deputado e ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), e o ex-deputado e ex-assessor de Temer Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).

Para que o STF possa analisar a denúncia contra Temer, será preciso que a Câmara de Deputados autorize. A primeira denuncia de Janot contra o presidente, por corrupção passiva, foi rejeitada pela Casa.

>> PGR rescinde delação premiada de Joesley e Saud

>> PGR: para PMDB, PT não agia para barrar a Lava Jato