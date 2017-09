Enel inicia produção de usinas solares na Bahia e Piauí

A italiana Enel, através de sua controlada para renováveis Enel Green Power Brasil Participações, começou a produzir energia nesta segunda-feira (18) em duas usinas solares no Brasil, com um total de 546 MW.

Os parques de Ituverava, na Bahia, e Nova Olinda, no Piauí, tem capacidade atual de produção de 254MW e 292 MW, respectivamente, sendo os maiores em operação na América do Sul.

"A entrada em operação de Nova Olinda e Ituverava marca um passo decisivo na nossa presença no Brasil, confirmando a liderança no mercado fotovoltaico do país, além do compromisso e da capacidade de realizar rapidamente e eficazmente as plantas que nós temos", disse Antonio Cammisecra, responsável pela Enel Green Power.

Nova Olinda, onde foram investidos cerca de US$ 300 milhões, é composta de quase 930 mil painéis solares em uma área de 690 hectares e é capaz de produzir mais de 600 GWh por ano, equivalente ao consumo anual de cerca de 300 mil famílias brasileiras.

A construção de Ituverava requisitou um investimento de cerca de US$ 400 milhões e conta com cerca de 850 mil painéis solares em uma área de 579 hectares. Assim que estiver plenamente operacional, estará apto em produzir mais de 550 GWh, equivalente ao consumo anual de outras 268 mil famílias brasileiras.