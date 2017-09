DF terá ações educativas na Semana Nacional de Trânsito

O Governo do Distrito Federal lançou hoje (18) atividades locais que integram a programação da Semana Nacional de Trânsito e Mobilidade (SNT). Com o tema Minha Escolha Faz a Diferença , a campanha tem ações previstas até o dia 25 de setembro e pretende conscientizar a sociedade sobre os riscos de acidentes de trânsito.

As atividades envolvem direção defensiva, regras de circulação, respeito ao ciclista, celular no trânsito, álcool e direção, realização de cursos para pedestres, exposições e distribuição de material educativo sobre o Código de Trânsito Brasileiro, regras de circulação para ciclistas e pedestres, além de jogo da memória, quebra-cabeças, tapa sol para painel de veículos e outras cartilhas informativas.

De acordo com o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, o Distrito Federal vem reduzindo o número de mortes nas vias. Segundo ele, até 10 de setembro, foram registradas 173 mortes em acidentes de trânsito no DF este ano, 99 a menos que no mesmo período do ano passado.

O Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Henrique Ludovice, disse que as ações da Semana Nacional ajudam a melhorar o trânsito na cidade. “A redução de acidentes, principalmente com gravidade e morte, efetivamente, faz com que a nossa cidade alcance melhores indicadores.”