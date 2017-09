EUA pode continuar no Acordo de Paris, diz Rex Tillerson

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, disse neste domingo (17) que os Estados Unidos poderiam permanecer no acordo climático de Paris sob as condições corretas.

"O presidente [Donald Trump] disse que está aberto a encontrar aquelas condições em que possamos permanecer envolvidos com os outros já que todos nós concordamos que ainda é uma questão desafiadora", disse Tillerson à CBS.

A declaração do secretário acontece um dia depois dos ministros do Meio Ambiente de 30 países se reuniram em Montreal para definir metas destinadas a atingir uma redução drástica das emissões de carbono no âmbito do acordo climático. No entanto, a reunião não teve a presença do governo dos Estados Unidos.

"Estamos satisfeitos com o sucesso da nossa reunião" e pela reafirmação que o "Acordo de Paris é irreversível e não negociável", declarou a ministra canadense Catherine McKenna.

A mensagem foi dirigida aos norte-americanos, que assinaram o acordo durante o mandato do ex-presidente Barack Obama, mas sobre qual Donald Trump voltou atrás em junho deste ano.

Durante a reunião em Montreal, o comissário europeu para o Clima, Miguel Arias Cañete, ainda disse que o governo norte-americano "indicou que não iria renegociar o Acordo de Paris, mas que revisaria os termos com os quais poderia se comprometer".

No entanto, a Casa Branca garantiu que "não há nenhuma mudança na posição dos Estados Unidos sobre o Acordo de Paris".

O objetivo do acordo é limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5º C até 2050. A próxima conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP23) está prevista para ocorrer em novembro.