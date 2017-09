Temer tem reunião com ministros e advogado para traçar próximos passos após denúncia

O presidente Michel Temer se reúne, neste sábado (16), com aliados e seus advogados, no Palácio do Planalto, onde traça as estratégias para a defesa contra a nova denúncia, apresentada nesta semana pelo procurador-geral da República, e também discute detalhes da reunião das Nações Unidas, nos Estados Unidos, para onde viaja na segunda-feira (18).

Os ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, participaram do encontro. Temer participará de reuniões bilaterais e de um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente deverá viajar com os ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria Geral, Moreira Franco. Antes, ele ainda participa da cerimônia de posse da nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Neste sábado, Temer ainda se encontrou com o seu advogado Antonio Claudio Mariz para tratar dos próximos passos após a apresentação da segunda denúncia pelo procurador-geral da República Rodrigo Janot. O marqueteiro Elsinho Mouco também participou do encontro.

Denúncia

Janot apresentou, na quinta-feira (14), a segunda denúncia contra Temer, desta vez por obstrução de Justiça e organização criminosa. Além de Temer, outras oito pessoas são alvos da mesma denúncia. Janot aponta que os políticos denunciados arrecadaram mais de R$ 587 milhões em propina.

Entre os denunciados estão o empresário Joesley Batista, dono do grupo J&F, e o executivo Ricardo Saud. Contudo estes dois são acusados somente de obstrução de Justiça. Por entender que houve descumprimento do acordo de delação, Janot suspendeu a garantia de que eles não seriam denunciados e nem presos.

Também foram denunciados o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB-RS), o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco (PMDB-RJ), o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o também ex-deputado e ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), e o ex-deputado e ex-assessor de Temer Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).

Para que o STF possa analisar a denúncia contra Temer, será preciso que a Câmara de Deputados autorize. A primeira denuncia de Janot contra o presidente, por corrupção passiva, foi rejeitada pela Casa.

