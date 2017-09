“Valeu cada minuto de labuta e até de sofrimento”, afirma Janot

Depois de quatro anos, o procurador Rodrigo Janot cumpriu nesta sexta-feira (15) seu último dia útil de trabalho no comando do Ministério Público Federal (MPF). A partir de segunda-feira (15), a Procuradoria-Geral da República (PGR) será comandada por Raquel Dodge. No principal compromisso do dia, Janot reuniu a equipe para apresentar o balanço de sua gestão e disse que a esperança triunfa no Ministério Público.

“Juntos vivemos e escrevemos um capítulo muito especial na história do país e do Ministério Público. A esperança ainda triunfa nesta casa. Valeu a pena para mim cada minuto de labuta, e até de sofrimento”, disse Janot aos colaboradores do gabinete e a servidores da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Durante o encontro, o procurador ganhou um arco e uma flecha de origem indígena, da tribo Xokó, como presente de aniversário. Janot completou 61 anos nesta sexta-feira. "Enquanto houver bambu, lá vai flecha", disse Janot recentemente, em uma palestra, fazendo referência ao processo de investigação da JBS.

Durante o encontro, o procurador ganhou um arco e uma flecha de origem indígena, da tribo Xokó

Balanço

De acordo com dados referentes ao segundo período de Janot na Procuradoria, que comandou de 2013 a 2017, na área criminal, que envolve a Operação Lava Jato, foram feitos 242 pedidos de abertura de inquérito, 98 pedidos de busca e apreensão, de interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário e 66 denúncias foram enviadas à Justiça.

Raquel Dodge

Na segunda-feira (18), Janot será substituído na chefia da PGR por Raquel Dodge, indicada para o cargo pelo presidente Michel Temer. Raquel foi a segunda mais votada em eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República, que deu origem à lista tríplice enviada ao presidente para subsidiar sua escolha. Em julho, ela foi aprovada pelo plenário do Senado por 74 votos a 1 e uma abstenção.

Mestre em direito pela Universidade de Harvard e integrante do Ministério Público Federal há 30 anos, Raquel Dodge é subprocuradora-geral da República e atuou em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça.

Denúncia

Nesta quinta-feira (14), Rodrigo Janot apresentou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, desta vez por obstrução de Justiça e organização criminosa. Além de Temer, outras oito pessoas são alvos da mesma denúncia. Janot aponta que os políticos denunciados arrecadaram mais de R$ 587 milhões em propina. A denúncia acontece a quatro dias do fim do mandato de Janot na PGR.

>> Janot denuncia Temer por organização criminosa e obstrução de justiça

Entre os denunciados estão o empresário Joesley Batista, dono do grupo J&F, e o executivo Ricardo Saud. Contudo estes dois são acusados somente de obstrução de Justiça. Por entender que houve descumprimento do acordo de delação, Janot suspendeu a garantia de que eles não seriam denunciados e nem presos.

Com Agência Brasil