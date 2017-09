Dias Toffoli arquiva investigação sobre ministro Kassab

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou hoje (15) o arquivamento do inquérito que investigava o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. As acusações eram referentes ao período em que Kassab foi prefeito de São Paulo.

Na decisão, Toffoli acolheu parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) e entendeu que não há indícios suficientes a respeito da participação do ministro nos supostos ilícitos.

O inquérito chegou ao Supremo em março de 2015 e apurava suposto favorecimento à empresa Controlar, responsável, à época, pelos serviços de inspeção veicular na capital paulista.