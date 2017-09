PSD se aproxima de Meirelles e quer ministro como candidato à Presidência

A bancada do Partido Social Democrático (PSD) convidou nesta quarta-feira (13) o ministro da Fazenda Henrique Meirelles a ser o candidato à Presidência da República pelo partido nas eleições do ano que vem. De acordo com o deputado Marcos Montes, líder da bancada na Câmara, apesar de não ter dado uma resposta, Meirelles teria recebido o convite com "entusiasmo". O próprio Meirelles, contudo, frisou durante a tarde em rede social que não é pré-candidato à Presidência da República.

"Estou concentrado em meu trabalho na Fazenda, para colocar o Brasil na rota do crescimento sustentado", destacou o ministro em um tuíte. "Fiquei muito honrado com as palavras de todos os deputados do PSD", completou. "Seguirei debatendo a política econômica com todos os parlamentares."

O deputado Marcos Montes deu a declaração sobre o suposto interesse de Meirelles após sair de uma reunião entre a bancada do partido e o ministro, com o intuito de aproximar Meirelles da política e dos ideais do partido. De acordo com ele, Henrique Meirelles se mostrou interessado a uma candidatura ao Planalto, e aposta todas as suas fichas em uma recuperação da economia no momento em que estiver à frente da pasta.

Ministro sabe que sucesso de uma eventual candidatura passa pela recuperação da economia do Brasil

Participaram do almoço

Marcos Montes (MG), líder do partido na Câmara

André de Paula (PE)

Antônio Brito (BA)

Atila Lins (AM)

Carlos Souza (AM)

Diego Andrade (MG)

Edmar Arruda (PR)

Evandro Roman (PR)

Expedito Netto (RO)

Fábio Mitidieri (SE)

Heuler Cruvinel (GO)

Goulart (SP)

Herculano Passos (SP)

Jefferson Campos (SP)

João Rodrigues (SC)

Joaquim Passarinho (PA)

José Nunes (BA)

Júlio Cesar (PI)

Marcos Reategui (AP)

Raquel Muniz (MG)

Sérgio Brito (BA)

Victor Mendes (MA)

Jaime Martins (MG)

Guilhermes Campos (Presidente dos Correios)