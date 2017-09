PF prende Wesley Batista em São Paulo

O sócio da JBS e irmão de Joesley, Wesley Batista, foi preso nesta quarta-feira (13) em São Paulo durante a segunda fase da Operação Tendão de Aquiles realizada pela Polícia Federal. A ordem de prisão preventiva foi expedida pela 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo.

Wesley foi preso na investigação do uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro entre abril e 17 maio de 2017, data em que foi divulgada informações sobre o acordo de delação premiada firmado com a Procuradoria Geral da República.

Também há um pedido de prisão preventiva expedido contra Joesley, que já está detido em Brasília desde domingo (10) após o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, acatar os pedidos de prisão e investigação sobre o acordo de delação.

Além disso, a PF cumpre dois mandados de busca e apreensão. A 1ª fase foi deflagrada em 9 de junho quando foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e quatro mandados de condução coercitiva.