Lula prestará depoimento a Moro pela 2ª vez como réu

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será interrogado nesta quarta-feira (13) por Sérgio Moro, juiz responsável pelas ações da Operação Lava Jato. A audiência está marcada para ter início às 14h na sede da Justiça Federal em Curitiba.

Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por fazer parte de um suposto pagamento de propina por parte da construtora Odebrecht. De acordo com a denúncia, a empresa comprou um terreno para construir uma nova sede para o Instituto Lula.

Na ocasião, a empreiteira teria comprado um apartamento próximo ao que o ex-presidente mora, em São Bernardo do Campo. O imóvel é alugado desde 2002 e abriga, principalmente os seguranças de Lula.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), os dois imóveis fazem parte de um total de R$75 milhões em propinas que foram pagas pela Odebrecht a funcionários da Petrobras e políticos, após a empreiteira firmar oito contratos com a estatal. Na denúncia, o MPF também afirma que o terreno do Instituto Lula foi comprado pela Odebrecht, usando o nome de outra empreiteira, a DAG. Apesar das negociações terem sido feitas, nada foi construído no local.

Ex-presidente será interrogado por suposto recebimento de propina da Odebrecht

Por sua vez, a compra do apartamento foi realizada com a ajuda do pecuarista José Carlos Bumlai. No total, oito pessoas foram denunciadas, inclusive a ex-primeira-dama Maria Letícia, que teve o nome retirado após sua morte.

A defesa do ex-presidente garante que o petista é inocente e afirma que o MPF não tem provas que sustentem a denúncia. Esta é a segunda vez que Lula presta depoimento para Moro na condição de réu em um processo da Operação Lava Jato. Na primeira vez, o ex-mandatário foi ouvido em uma ação penal em que era acusado de ser beneficiário de um apartamento tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo, na qual foi condenado a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.