'Clarín': Uma nova "agonia" para Temer

Matéria publicada nesta quarta-feira (13) pelo jornal argentino Clarín conta que apesar do governo de Michel Temer ter comemorado na segunda-feira uma ligeira melhora da economia, em menos de 24 horas a alegria desapareceu quando a Suprema Corte ordenou uma investigação do chefe de Estado para uma nova causa.

Segundo a reportagem a justiça suspeita de corrupção ativa e passiva relacionada aos portos brasileiros. A trama desta denúncia foi descoberta através de um diálogo gravado que teve como protagonistas o próprio presidente e um dos seus mais íntimos colaboradores: o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, filmado em maio com uma mala com US $ 165 mil em multas.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Barroso, emitiu o pedido para descobrir a participação do Palácio do Planalto nessa decisão nos portos, informa o Clarín. Baseou-se, por isso, em uma queixa feita pelo procurador-geral Rodrigo Janot em junho passado. Qualquer "irregularidade" cometida neste caso pode levar à retirada de Temer do poder. Como já aconteceu em julho, a Câmara dos Deputados deve decidir, em uma votação no plenário, se autoriza ou rejeita as investigações sobre a figura presidencial, esclarece o periódico.

