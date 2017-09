Sem diploma, Joesley Batista pode ficar em cela comum

O empresário Joesley Batista não tem diploma de ensino superior e, portanto, deve ficar em uma cela comum se for transferido da Polícia Federal de Brasília para um presídio. Ainda não há perspectiva de transferência do bilionário, contudo. No Brasil, presos provisoriamente com ensino superior podem ficar em uma cela especial.

A prisão temporária de Joesley foi decretada no domingo (10) pelo ministro do STF Edson Fachin, e tem validade de cinco dias úteis.