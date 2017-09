Pontos turísticos de Salvador serão iluminados para lembrar o Setembro Amarelo

Como parte da campanha Setembro Amarelo, que conscientiza a população sobre a prevenção do suicídio, três pontos turísticos de Salvador ganharam a cor amarela, durante a noite. O Elevador Lacerda e os Fortes de Santa Maria e São Diogo lembram a importância de se prevenir, debater e combater o suicídio.

A partir das 19h, os fortes ficarão iluminados todos os dias, até 30 de setembro, para moradores e turistas que circulam na orla da Barra. Os locais são pontos turísticos e culturais e contam com exposições artísticas permanentes como as obras do fotógrafo francês Pierre Verger e do artista plástico argentino, Carybé.

Na ligação entre as cidades alta e baixa, o Elevador Lacerda é um dos principais pontos turísticos da capital baiana e também servirá de instrumento para que a mensagem sobre a prevenção ao suicídio seja passada.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Ainda segundo dados da OMS, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Segundo a organização, os países precisam criar estratégias de prevenção ao suicídio. Uma delas é a identificação precoce de transtornos mentais, como a depressão.

O Setembro Amarelo teve início no Brasil, em 2015, por meio do Centro de Valorização da Vida (CVV), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

O CVV é uma entidade sem fins lucrativos que oferece um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio por telefone. O número do CVV é o 141.